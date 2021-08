თავშესაფარი უნდა მიეცეს მათ, ვისაც დევნის საფრთხე ემუქრება — ევროპარლამენტის პრეზიდენტი

ევროპარლამენტის პრეზიდენტი დავიდ სასოლი აცხადებს, რომ მათ, ვისაც ავღანეთში დევნის საფრთხე ემუქრებათ, თავშესაფარი უნდა მიეცეთ.

მისი თქმით, ავღანეთში შექმნილი ვითარება ევროკავშირისგან ერთიან რეაგირებას მოითხოვს.

“ქვეყანას სჭირდება გრძელვადიანი და ინკლუზიური პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც იცავს ქალთა უფლებებს და ავღანელებს საშუალებას მისცემს იცხოვრონ უსაფრთხოდ და ღირსეულად. თავშესაფარი უნდა მიეცეს მათ, ვისაც დევნის საფრთხე ემუქრება”, — დაწერა სასოლიმ ტვიტერზე.

The situation unfolding in #Afghanistan requires a united EU response.

The country needs a lasting and inclusive political solution that protects the rights of women and allows Afghans to live in safety and with dignity.

Asylum must be granted to those in danger of persecution.

— David Sassoli (@EP_President) August 16, 2021