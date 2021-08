თურქეთში ტყის ხანძრების გამო გარდაცვლილთა რიცხვი რვამდე გაიზარდა

თურქეთში ტყის ხანძრების გამო, რომელსაც სულ მცირე 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროებზე მდებარე კურორტებიდან მოსახლეობის და ტურისტების ევაკუაცია მოხდა.

ცეცხლი თავდაპირველად თურქეთში გასულ ოთხშაბათს შეამჩნიეს. ამ დროისთვის კი ათასობით მეხანძრე-მაშველი მოხალისეებთან ერთად ხანძრის 100-მდე სხვადასხვა კერას ებრძვის. როგორც Reuters წერს, სპეციალისტებმა ამ დრომდე ცეცხლის კერების უმეტესობის ლოკალიზება შეძლეს.

ამ დროისთვის უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. ცეცხლის წარმოშობის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც ერთ-ერთ კერაზე ცეცხლის განზრახ გაჩენაშია ეჭვმიტანილი.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

