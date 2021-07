სამწუხაროა, რომ მმართველი პარტია შეთანხმებიდან გადის — კარპენტერი

აშშ-ის თავდაცვის მდივნის ყოფილი თანაშემწე, პენსილვანიის უნივერსიტეტში ბაიდენის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი მაიკლ კარპენტერი ეხმაურება “ქართული ოცნების” მიერ 19 აპრილის შეთანხმებიდან გასვლას.

“ეს ნამდვილად დასანანია. ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება დაეხმარა კანონის უზენაესობის მხარდაჭერას, პოლიტიკურ ინკლუზიურობასა და თანაბარ თამაშის წესებს. სამწუხაროა, რომ მმართველი პარტია მას ტოვებს”, — წერს კარპენტერი Twitter-ზე.

This is really unfortunate. The EU-brokered agreement helped support the rule of law, political inclusiveness, and a level playing field. Sad to see the ruling party walk away from it. https://t.co/nd3ekWEQsJ

