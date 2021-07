აშშ ღრმად შეშფოთებულია უზენაესში მოსამართლეთა დანიშვნით – ბლინკენი

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, ენტოტონი ბლინკენი საქართველოში უზენაეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნას ეხმაურება.

ის წერს, რომ აშშ კანდიდატთა ამ სიის დანიშვნით ღრმად შემაშფოთებელია და ეწინააღმდეგება 19 აპრილის შეთანხმება.

„ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმად შეშფოთებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა დანიშვნით, რაც ეწინააღმდეგება 19 აპრილის შეთანხმებას. ამბიციური სასამართლო რეფორმა საქართველოს წარმატებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია,“ – წერს ის.

The United States is deeply troubled by the Georgian Parliament’s approval of Supreme Court nominees in contravention of the April 19 agreement. Ambitious judicial reform is critical to Georgia’s success.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 16, 2021