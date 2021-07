რუმინეთი საქართველოს ვაქცინის 10 000 დოზას გადასცემს – ელჩი

რუმინეთის მთავრობა საქართველოს გადასცემს კორონავირუსის საწინააღმდეგო 10 000 დოზა ვაქცინას, – იუწყება რაზვან როტუნდუ, რუმინეთის ელჩი საქართველოში. საუბარია ასტრაზენეკას (იგივე ვაქსზევრიას) ვაქცინებზე.

ელჩის ცნობით, ეს გადაწყვეტილება რუმინეთის მთავრობამ 8 ივლისის სხდომაზე მიიღო. „ვაქცინებს მალე ჩაიტანენ საქართველოში“, – წერს იგი ტვიტერზე.

Romania will donate 10.000 doses of vaccines to Georgia/რუმინეთი საქართველოს გადასცემს ვაქცინის 10000 დოზას/

In the session of 8th of July 2021, the Government of Romania decided to donate 10.000 doses of Astra Zeneca vaccine to Georgia. The vaccines will be delivered shortly.

— Răzvan Rotundu (@Razvan_Rotundu) July 8, 2021