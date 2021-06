ევროპარლამენტმა საქართველოში “ჟან მონეს დიალოგის” წარმომადგენლები დანიშნა.

ევროპარლამენტის დემოკრატიის მხარდაჭერისა და არჩევნების კოორდინაციის ჯგუფის (DEG) ინფორმაციით, საქართველოში “ჟან მონეს დიალოგის” პროცესის თანაფასილიტატორები ევროპარლამენტის წევრები, ესტონელი მარინა კალიურანდი და სლოვაკი მირიამ ლექსმანი იქნებიან. ხოლო “ჟან მონეს დიალოგს” გერმანელი ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი უხელმძღვანელებს.

DEG-ის განცხადებით, კალიურანდი და ლექსმანი ფონ კრამონთან ერთად ხელს შეუწყობენ დიალოგისა და დემოკრატიული საპარლამენტო კულტურის გაუმჯობესებას.

