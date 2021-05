მიუღებელია “რაინეარის” რეისის იძულებითი დაშვება და ჟურნალისტის დაკავება — ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი Twitter-ზე წერს, რომ მიუღებელია სამოქალაქო თვითმფრინავის მინსკში იძულებით დაშვება და ამ ფორმით ჟურნალისტის დაკავება:

“მიუღებელია “რაინეარის” რეისის იძულებითი დაშვება ბელარუსში და ჟურნალისტის დაკავება. ამით დაირღვა მრავალი საერთაშორისო ნორმა, რომლის უგულებელყოფაც შეუძლებელია.”

The forced landing of the #Ryanair flight in Belarus and the arrest of a journalist are unacceptable. This violates too many international norms to be ignored.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 24, 2021