შავ ზღვაში ამერიკული სანაპირო დაცვის კატარღა შემოვა

ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის კატარღა “ჰამილტონი” შავი ზღვის აკვატორიაში შემოვა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების მე-6 საზღვაო ფლოტი იუწყება.

“ეგეოსის ზღვაში ხომალდ რუზველტთან მუშაობის დასრულების შემდეგ, კატარღა ჰამილტონი იწყებს სრუტეების გავლას შავ ზღვაში შესასვლელად. ჰამილტონი იმუშავებს ნატოს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან ერთად რეგიონში”, – ნათქვამია მე-6 ფლოტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021

აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ფონზე, ამერიკული ხომალდები, დასავლურ და თურქულ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 14-15 აპრილს უნდა შემოსულიყვნენ, თუმცა, მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ხომალდები ზღვაში არ შემოვიდოდნენ.

