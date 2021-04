ინდოეთში სამედიცინო დახმარების პირველი ნაკადი ჩაიტანეს

ინდოეთში კორონავირუსის პანდემიის პარალელურად, საერთაშორისო დახმარების პირველი ნაკადი ჩაიტანეს.

ინფორმაციას ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

საგარეო უწყების წარმომადგენელმა არიდმან ბაგჩიმ საკუთარი ტვიტერის პოსტით გაავრცელა ფოტოები და ინფორმაცია, რომ დელიში ჩაფრინდა გერმანული ლუფთჰანზას თვითმფრინავი, რომელმაც ქვეყანაში ბრიტანული დახმარება – 100 სასუნთქი აპარატი და 95 ჟანგბადის კონცენტრატორი ჩაიტანა.

International cooperation at work! Appreciate the shipment of vital medical supplies from 🇬🇧 including 100 ventilators & 95 oxygen concentrators that arrived early this morning. pic.twitter.com/MBZFwSn4cH

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 27, 2021