EU-მ ასტრაზენეკას წინააღმდეგ საქმისწარმოება დაიწყო

ევროკომისია ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოსთან ერთად, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მწარმოებელი ფარმაცევტული კომპანია “ასტრაზენეკას” წინააღმდეგ საქმისწარმოებას იწყებს.

მიზეზი, ევროპული მხარის განცხადებით, ასტრაზენეკას მიერ ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულების დარღვევაა, რადგან კომპანიამ ევროპას დაგეგმილ მოცულობაზე ნაკლები ვაქცინა მიაწოდა.

ევროკავშირის ჯანდაცვის კომისრის, სტელა კირიაკიდესის განცხადებით, ევროპის პირორიტეტი გახლავთ, დარწმუნდნენ, რომ ვაქცინების მიწოდება ხდება, რათა ევროპის ჯანმრთელობა დაცული იყოს.

“ეს არის მიზეზი, თუ რატომ გადაწყვიტა ევროკომისიამ ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოსთან ერთად სასამართლო სარჩელის მომზადება ასტრაზენეკას წინააღმდეგ. ვაქცინის ყველა დოზა მნიშვნელოვანია. ვაქცინის ყველა დოზას შეუძლია გადაარჩინოს სიცოცხლე”, – დაწერა მან ტვიტერზე, რომლითაც ასტრაზენეკას წინააღმდეგ საქმისწარმოების დაწყების შესახებ განაცხადა.

