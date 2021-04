რას ნიშნავს ბაიდენის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ჯო ბაიდენმა სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის ხსოვნის დღისადმი მიძვნილ ტექსტში აღიარა 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში მიმდინარე მოვლენები, როგორც გენოციდი.

“ყოველ წელს, ამ დღეს, ჩვენ ვიხსენებთ ყველას, ვინც დაიღუპა ოსმალეთის ეპოქაში მომხდარი სომეხთა გენოციდის დროს და კვლავ ვცდილობთ, თავიდან ავიცილოთ ასეთი სისასტიკის ოდესმე განმეორება”, – აღნიშნა ბაიდენმა საკუთარ განცხადებაში.

ამერიკულ მედიაში ჯერ კიდევ ხუთშაბათს, 22 აპრილს გავრცელდა ცნობები, რომ ჯო ბაიდენი, საკუთარ განცხადებაში, სავარაუდოდ გამოიყენებდა სიტყვა გენოციდს, რასაც მისი წინამორბედი პრეზიდენტები ერიდებოდნენ და ნაცვლად ამისა, იყენებდნენ სხვადასხვა ფრაზებს, მაგალითად – “ბნელი მომენტი ისტორიაში”.

აშშ-ის პრეზიდენტის ისტორიული სიტყვის შემდეგ, ჩნდება კითხვა როგორ აღიქვამენ ჯო ბაიდენის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებას თურქეთსა და სომხეთში, ასევე რა გავლენა ექნება პრეზიდენტის ამ ნაბიჯს სომხურ-ამერიკულ და თურქულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე?

სომეხი ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ ბაიდენის გადაწყვეტილება “სომხეთის აგრესიისგან სამომავლოდ დაცვისთვის გადადგმული, პრევენციული ნაბიჯია”. თურქეთის ქართველი მკვლევრების შეფასებით, კი გადაწყვეტილება ამერიკასა და თურქეთს შორის კიდევ უფრო დაძაბავს ურთიერთობას.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ნიკოლ ფაშინიანი საკუთარი ტვიტერის პოსტით გამოეხმაურა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებას.

ფაშინიანის განცხადებით, ეს არის მნიშვნელოვანი დღე ყველა სომეხისთვის. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, მისი ურყევი მისწრაფება, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები და უნივერსალური ღირებულებები.

It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by US Congress in 2019, President Biden honored the memory of victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) April 24, 2021