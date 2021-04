უნდა დავრწმუნდეთ, რომ დოკუმენტს ხელს მოაწერს ორივე მხარე – გაბრიელიუს ლანდსბერგისი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, ქართულმა პარტიებმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის მიერ შეთავაზებულ დოკუმენტს ხელი მოაწერონ და ხელმოწერის შემდეგ გაიწეროს პირობები მის შესასრულებლად.

ამის შესახებ ლანდსბერგისმა დღეს, 19 აპრილს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებამდე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში არსებული სიტუაცია დღეს ერთ-ერთი განსახილველი თემა იქნება.

“ახლა უნდა დავრწმუნდეთ, რომ დოკუმენტს ხელს მოაწერს ორივე მხარე, შემდეგ კი შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული და დოკუმენტში გაწერილი პირობები შესრულდება”, — განაცხადა ლანდსბერგისმა.

Ahead of #FAC FM @GLandsbergis notes 3 important aspects:

▪️EU is ready to consider sanctions, if Russia crosses red lines in #Ukraine

▪️EU should be ready to provide a humanitarian mission for @navalny's treatment

▪️Further EU mediation role remains important in helping #Georgia pic.twitter.com/HUfxsJjo2T

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) April 19, 2021