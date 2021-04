როგორ ელით რუსული ოკუპაციის დაგმობას, როცა უკრაინისადმი მუქარაზე ხმას არ იღებთ – ილვესი

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჰენრიკ თომას ილვესი საქართველოს მთავრობას უკრაინის მიმართ არასათანადო მხარდაჭერის გამო აკრიტიკებს.

“როცა 2008 წელს რუსეთი საქართველოში შეიჭრა, მე არა მარტო ხმამაღლა გამოვხატე პოზიცია, არამედ ჩავედი ცხელი ომის შუაგულში. ძალიან გაკვირვებული ვარ. როგორ ელოდებით რუსეთის მიერ თქვენი ტერიტორიების ოკუპაციის დაგმობას მსოფლიო საზოგადოეე

When in 2008 Georgia was invaded, I not only spoke up but I flew there in the middle of the shooting war. So I too am surprised. How do you expect to have your own Russian occupation condemned by the world community when you utter not a peep when your neighbor is threatened? https://t.co/1aZGcYw6WL

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 7, 2021