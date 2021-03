სარკინიგზო ავარია ეგვიპტეში: დაიღუპა ათეულობით ადამიანი

სამხრეთ ეგვიპტის ქალაქ სუჰაგში 26 მარტს მომხდარ სარკინიგზო ავარიას, სულ მცირე, 32 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულია 60-ზე მეტი პირი. ინფორმაციას ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიასაშუალებები ავრცელებენ.

ავარიის დროს ორი მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა, რის შემდეგაც სამი სამგზავრო ვაგონი ამოტრიალდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ათეულობით ეკიპაჟი მუშაობს.

სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ამობრუნებულ ვაგონებში ჩარჩენილი ადამიანები ჩანან. ადგილზე თავი მოიყარეს მოქალაქეებმაც, რომლებიც ავარიის შედეგად დაშავებულებს ეძებენ.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5

