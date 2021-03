ბაალენი: პოლიტიკური პატიმრები, როგორიცაა ნიკა მელია, უნდა გათავისუფლდნენ

“ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსის” (ALDE) პრეზიდენტი ჰანს ვან ბაალენი საქართველოში ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარე მოლაპარაკებებს ეხმაურება და ამბობს, რომ პოლიტიკური პატიმრები უნდა გათავისუფლდნენ.

“ქართველ ხალხს სჭირდება გამჭვირვალობა და კონკრეტული წინადადებები. მოუთმენლად ველი კრისტიან დანიელსონის მომდევნო ნაბიჯებს მედიაციის პროცესში. ამასობაში, პოლიტიკური პატიმრები, როგორიცაა ნიკა მელია, უნდა გათავისუფლდნენ”, – წერს ბაალენი Twitter-ზე.

🇪🇺🇬🇪 Georgian people need clarity and concrete proposals. Looking forward to the next steps of @DanielssonEU in the mediation process.

In meantime political prisoners such as @NikaMelia5 need to be released! #Georgia @ALDEParty https://t.co/7toeq9TKcd

— Hans van Baalen (@hansvanbaalen) March 16, 2021