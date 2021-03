“რა ჯანდაბა უნდა EU-ს დროშას აქ” – ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი კობახიძის ინტერვიუზე

“კანონის უზენაესობის განსაკუთრებით გროტესკული დარღვევის გათვალისწინებით, რაც აქაა აღწერილი, ჩემი კითხვაა, რა ჯანდაბას აკეთებს ევროკავშირის დროშა ინტერვიუს ფონად?”, – ასე გამოეხმაურა ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ტოომას ჰენდრიკ ილვესი ტელეკომპანია “რუსთავი 2-ის” ეთერში 12 მარტს გასულ ინტერვიუს ნაწყვეტს, სადაც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ პარტიაში მელიას დაკავებაზე ჯერ კიდევ მაშინ მსჯელობდნენ, როდესაც მოსამართლეს საბოლოო განაჩენი არ ჰქონდა გამოტანილი.

My question, especially given the grotesque violation of rule-of-law described here, what the hell is the EU Flag doing in the background of the interview set? https://t.co/gvFKvvOYK9

