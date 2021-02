ICC ღარიბაშვილისთვის მისალოც მიმართვას აუქმებს – ფადი ასლი

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ფადი ასლი Twitter-ზე წერს, რომ ორგანიზაციას ირაკლი ღარიბაშვილისთვის პრემიერად არჩევა წერილით უნდა მიელოცა, თუმცა “ნაციონალური მოძრაობის” ოფისში მომხდარის გამო, ისინი ამ წერილს აღარ გააგზავნიან. ფადი ასლის შეფასებით, ენმ-ს ოფისში სპეციალური დანიშნულების რაზმის შეყვანა და პარტიის თავმჯდმარის ასეთი გზით დაკავება საინვესტიციო კლიმატს აზიანებს:

“საერთაშორისო სავაჭრო პალატას (ICC) მომზადებული ჰქონდა პრემიერ ღარიბაშვილისთვის მისალოცი წერილი, თუმცა მისი რადიკალური და კონფრონტაციული მიდგომების გამო, რომელიც სერიოზულად აზარალებს სამოქალაქო მშვიდობასა და ქვეყნის საინვესტიციო კლიმას, ჩვენ ვაუქმებთ ამ მიმართვას.”

ICC-Georgia had prepared a letter of congratulations to PM Garibashvili, however due to his radical and confrontational approach that is seriously harming civil peace and the investment climate in the country, we are cancelling the letter.#Georgia

— Fady Asly ფადი ასლი (@fadyasly) February 23, 2021