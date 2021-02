“ყურადღება უნდა გამახვილდეს მელიას წინააღმდეგ ავტორიტატულ ტონზე” – პავილიონისი ბლინკენს

ლიეტუვის სეიმის (პარლამენტის) საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისი, რომელიც თბილისში იმყოფება და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წრმომადგენლებთან მართავს შეხვედრებს, აშშ-ის სახელმწიფო მდივან ენტონი ბკლინკენს მიმართავს.

პავილიონისის თქმით, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, გარდა მმართველისა, საჯაროდ გამოთქვა მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისთვის მზაობა და აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს მიმართავს, რომ ყურადღება ნიკა მელიას წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიულ და ავტორიტარულ ტონზე გაამახვილოს:

“ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, გარდა “ქართული ოცნებისა”, საჯაროდ დადო პირობა, რომ მზად არიან მშვიდობიანი დიალოგისთვის. ბატონო ბლინკენ, დემოკრატული სახელმწიფოების ტრანსატლანტიკურმა საზოგადოებამ ყურადღება უნდა გაამახვილოს აგრესიულ და ავტორიტარულ ტონსა და შესაძლო ქმედებებზე ოპოზიციის ლიდერის, ნიკა მელიას წინააღმდეგ” — აცხადებს ჟიგიმანტას პავილიონისი.

All political parties (except Georgian Dream) today publically pledged their sincere commitment 2peaceful dialogue. Transatlantic community of democracies @SecBlinken should focus on aggresive, autocratic tone & possible actions against leader of Georgian opposition @NikaMelia5 pic.twitter.com/KGrud1aRzE

