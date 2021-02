გვწამს, რომ ჩიხიდან გამოსავალი მხოლოდ პოლიტიკურ დიალოგშია – ევროკავშირი

ევროკავშირის მთავარი პრესსპიკერი საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, პიტერ სტანო საქართველოში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და მხარეებს ვითარების დეესკალაციისკენ მოუწოდებს:

„ოპოზიციური პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის, ნიკა მელიას წინასწარი პატიმრობის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 17 თებერვლის გადაწყვეტილების, მოგვიანებით კი პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას გადადგომის შემდეგ, ევროკავშირი მოუწოდებს როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, მაქსიმალურად თავშეკავებულად და პასუხისმგებლობით იმოქმედონ და თავიდან აიცილონ ვითარების ესკალაცია“.

„ევროკავშირს მტკიცედ სწამს, რომ [მხარეებმა] პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსავალს მხოლოდ გულწრფელი პოლიტიკური დიალოგის გზით შეიძლება მიაღწიონ. ქვეყნისა და საქართველოს ყველა მოქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ [მხარეებს] დაუყოვნებლივი დეესკალაციისკენ მოვუწოდებთ“, – წერია 18 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში.

ევროკავშირის პრესსპიკერის განცხადებით, პოლარიზაციის გაღრმავების თავიდან ასარიდებლად და პარტიათაშორისი შეთანხმების მისაღწევად პოლიტიკური გამბედაობა და ნამდვილი დემოკრატიული ხელმძღვანელობაა საჭირო:

„საჭიროა ფართო პოლიტიკური ერთიანობა დაძაბულობის განმუხტვისა და დემოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაციისთვის, სხვა გზებთან ერთად, ამბიციური და ინკლუზიური სასამართლოსა და საარჩევნო რეფორმების გზით. ასევე, პოლიტიკური სტაბილურობა და ინკლუზიური საპარლამენტო პროცესი კორონავირუსის პანდემიისა და მისი შედეგების ეფექტურად მოგვარების წინაპირობებია“.

„ევროკავშირი მზად არის გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა ამ საქმეში“, – აცხადებს ის.

Georgia:Authorities & opposition have 2act w/restraint &responsibility. Political deadlock can only B resolved in dialogue. Political courage & democratic leadership R required 2 reach cross-party agreement & avoid more polarisation. EU ready to help https://t.co/2jNl95VxjT

