განიმუხტოს დაძაბულობა, ქართველი ხალხი უკეთესს იმსახურებს – ბრიტანეთის საელჩო

დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში ეხმაურება განვითარებულ მოვლენებს და მხარეებს დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს.

„გახანგრძლივებული კრიზისი არავის ინტერესში არ არის. საქართველოს მოსახლეობა უკეთესს იმსახურებს“, – წერია 18 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში.

საელჩო ასევე წერს: „ახლა რთული პერიოდია. როგორც საქართველოს მეგობრები, მოვუწოდებთ ყველა ჩართულ მხარეს, რომ იმოქმედონ პასუხისმგებლობით, განმუხტონ დაძაბულობა და მისცენ საქართველოს საშუალება, გააგრძელოს პროცესი ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ“.

This is a difficult period. As a friend of #Georgia, we urge all involved to act responsibly, diffuse tension & allow Georgia’s continued progress towards Euro-Atlantic integration. A protracted crisis is in no-one’s interests. The people of Georgia deserve better.

