მელიას დაკავება ისედაც დაძაბულ ვითარებას გაამწვავებს – იან კელი

“მელიას დაკავება ისედაც დაძაბულ ვითარებას გაამწვავებს და უფრო მეტად შეაყოვნებს მოლაპარაკებებს, რომელიც მრავალპარტიული პარლამენტის შექმნას სჭირდება. ხელისუფლებამ უნდა განმუხტოს სიტუაცია და განაახლოს მოლაპარაკებები”, — წერს იან კელი “ტვიტერზე”.

Arresting and detaining Melia will inflame already tense situation and further delay negotiations to enable a multiparty parliament. Govt must defuse situation and restart those negotiations. https://t.co/kQ7gEnDKk3

— Ian Kelly (@ikelly731) February 17, 2021