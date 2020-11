საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის წევრად აირჩიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ გაეროში საქართველოს ელჩმა, კახა იმნაძემ გაავრცელა.

იმნაძე კილაძეს არჩევას ულოცავს, ქვეყნებს კი, რომლებმაც მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მადლობას უხდის.

Congrats #Georgia’s🇬🇪 Sopio Kiladze elected to #UN Committee on the Right of the Child #CRC.

Grateful to all Member States who supported us.

Good team-work @ShoreKhachidze & entire 🇬🇪 team @GeorgiaUN @GeorgiaGeneva @MFAgovge

Congrats other elected members fro

