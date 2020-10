ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში პოლ მილგრომსა და რობერტ ვილსონს გადაეცა

ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია ამერიკელმა ეკონომისტებმა, პოლ მილგრომა და რობერტ ვილსონმა მიიღეს აუქციონის თეორიის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. მილგრომიც და ვილსონიც სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორები არიან. მათ ეკუთვნით თეორიული მიგნებები, რამაც აუქციონის მუშაობის პრინციპი გააუმჯობესა. შვედეთის სამეფოს სამეცნიერო აკადემიის თანახმად, მათ ასევე შექმნეს აუქციონის ფორმატი ისეთი საქონლისა და მომსახურეობისთვის, რომელთა ამ გზით გაყიდვა რთული იყო, მაგალითად, რადიოსიხშირე.

