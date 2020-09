შეტაკებები და დაკავებები – მცირემასშტაბიანი, იშვიათი პროტესტი ეგვიპტეში

ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები ეგვიპტეში, პოლიციასთან დაპირისპირების, დაკავებების და საპოლიციო ძალების ფართო მობილიზაციისა ფონზე მიმდინარეობს. მცირემასშტაბიანი, თუმცა იშვიათი დემონსტრაციები ქვეყნის რიგ სოფლებსა და რამდენიმე ქალაქში, დაახლოებით ერთი კვირაა გრძელდება.

პროტესტისკენ მოწოდება ესპანეთში მცხოვრებმა ეგვიპტელმა ბიზნესმენმა გაახმიანა, რომელიც უკვე ერთი წელია ეგვიპტის პრეზიდენტსა და მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებს იმ ფონზე, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. მედიის ცნობით, მოკლულია ერთი დემონსტრანტი.

“სისი უნდა წავიდეს” – მცირემასშტაბიანი, თუმცა იშვიათი პროტესტი

ეგვიპტის ამჟამინდელი რეალობისთვის მეტად იშვიათი პროტესტი 20 სექტემბერს დაიწყო: მონაწილეები, ახლანდელის მსგავსად, მაშინაც პრეზიდენტ აბდალ ფათთაჰ ალ-სისის გადადგომას ითხოვდნენ.

მაშინდელი პროტესტი გამოიწვია ამჟამად ესპანეთში მცხოვრები ეგვიპტელი ბიზნესმენისა და ეგვიპტის არმიის ყოფილი კონტრაქტორის, მუჰამად ალის ვირუსულად გავრცელებულმა ვიდეომიმართვებმა – ის სისის მთავრობას, ქვეყანაში არსებული სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, მდიდრული რეზიდენციებისა და სასტუმრობის მშენებლობაში ადანაშაულებდა. “ამნესთი ინთერნეიშენალის” თანახმად, შარშანდელი პროტესტისას 4 000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, რომელთა ნაწილი დღემდე ციხეშია.

გასული დღეებისგან განსხვავებით, შედარებით მასშტაბური პროტესტი ეგვიპტემ 25 სექტემბერს იხილა. ქუჩაში გამოსვლისკენ მოწოდებები “ტვიტერსა” და სხვა პლატფორმებზე ვრცელდებოდა, ჰაშთაგით – “რისხვის პარასკევი”. მოქალაქეთა ჯგუფებმა, ლოზუნგებით – “ძირს სამხედრო მმართველობა” და “სისი უნდა წავიდეს” საპროტესტო აქციები და მსვლელობები მოაწყეს რამდენიმე საგუბერნატოროს სოფლებსა და ქალაქების გარეუბნებში.

This face off between anti-@AlsisiOfficial protesters and security forces in Demietta #Egypt #مصر#جمعة_غضب_25_سبتمبر

pic.twitter.com/VbTE1j9op4

— Jamal Elshayyal جمال الدين الشيال (@JamalsNews) September 25, 2020