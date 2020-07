“რუსული ბოტები გტროლავენ? დიახ, ჩვეულებრივი სამშაბათი” – კინზინგერი საქართველოდან საეჭვო ანგარიშების კრიტიკაზე

“რუსული ბოტები გტროლავენ ტვიტერზე? დიახ, ჩვეულებრივი სამშაბათი”, – დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარემ, რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა, ადამ კინზინგერმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში.

ამ კომენტარით ის გამოეხმაურა ატლანტიკური საბჭოს ციფრული კრიმინალისტური კვლევის ლაბორატორიის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვას, სადაც აღნიშნულია, რომ ტვიტერის ქართული ანგარიშები, რომლებიც ორგანიზაციის დაკვირვებით, ულტრა მემარჯვენე და პრო-სამთავრობო ფეისბუკაქტორებთან ასოცირდებიან, საერთაშორისო აუდიტორიის თავდასხმის კუთხით გააქტიურდნენ.

Getting trolled by Russian bots on Twitter? Yep, just a normal Tuesday.

This is what Putin does. He targets freedom-loving people, tries to meddle in democratic elections, & sows chaos for his own personal gain. It’s pathetic, but hey, that’s the Putin regime. https://t.co/dPhRFijCWB

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 14, 2020