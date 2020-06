შეშფოთებულნი ვართ სომხეთში დემოკრატიის უკუსვლით – ტუსკი

„ევროპის სახალხო პარტია შეშფოთებულია სომხეთში დემოკრატიის უკუსვლის არაერთი შემთხვევით“, – აცხადებს ევროპის სახალხო პარტიის [EPP]თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი.

„მოვუწოდებთ სომხეთის ხელისუფლებას, თავი შეიკავოს ოპოზიციაზე ზეწოლისაგან“, – დაწერა ტუსკმა ტვიტერზე 17 ივნისს.

EPP is concerned by numerous instances of backsliding of democracy in Armenia. We call on Armenian authorities to refrain from pressuring the opposition.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 17, 2020