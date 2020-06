მოვუწოდებთ გაათავისუფლონ გიორგი რურუა – ევროპის სახალხო პარტია 

ევროპის სახალხო პარტია შეშფოთებულია, რომ გიორგი რურუა კვლავ ციხეში რჩება და საქართველოს ხელისუფლებას 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულებისკენ მოუწოდებს:

“ევროპის სახალხო პარტია [ EPP] მიესალმება 8 მარტის შეთანხმებას საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ჩვენ შეშფოთებული ვართ, რომ გიორგი რურუა კვლავ ციხეშია. მოვუწოდებთ [საქართველოს], სრულად შეასრულოს შეთანხმება და გაათავისუფლოს რურუა”,- წერს ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი ტვიტერზე.

EPP welcomed the March 8 Agreement between Georgia’s Government and opposition as a key step to reduce tensions. We remain concerned that Giorgi Rurua is still in prison. We call for full implementation of the Agreement and Rurua’s release.

