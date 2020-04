“სიყვარულით რუსეთიდან” – კრემლის პიარაქცია იტალიაში, თუ უანგარო დახმარება

21 თებერვალს იტალიის ჩრდილოეთით, ლომბარდიის რეგიონში, კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევები აღმოაჩინეს. აქედან რამდენიმე კვირაში იტალიაში კორონავირუსის ათიათასობით შემთხვევა დადასტურდა, ჯანდაცვის სისტემა კი იქამდე არნახული ზეწოლის ქვეშ მოექცა.

იმ დროისთვის იტალიაში დეფიციტში იყო სასიცოცხლოდ აუცილებელი რესპირატორები და ხელოვნური სუნთქვის აპარატები. ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება შემთხვევა, როცა იტალიელმა მღვდელმა რესპირატორი მისთვის უცნობ პაციენტს დაუთმო და, საბოლოო ჯამში, თავად გარდაიცვალა.

21 მარტს კრემლის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ რუსული მხარის ინიციატივით სატელოფონო საუბარი შედგა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და პრემიერ-მინისტრ ჯუზეპე კონტეს შორის. მოსკოვი რომს დაჰპირდა, რო დაეხმარებოდა. 22 მარტს ამის შესახებ სტატიები გამოაქვეყნეს რუსულმა მედიასაშუალებებმა. დახმარებას ჯეიმს ბონდის ცნობილ ჯაშუშურ ფილმზე რეფერენსით ეწოდა: “სიყვარულით რუსეთიდან”.

თუმცა, მოგვიანებით, იტალიურმა გამოცემამ, La Stampa-მ გამოაქვეყნა ცნობა, რომ რუსეთის მიერ აღმოჩენილი დახმარების დიდი ნაწილი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, პრაქტიკულად, უსარგებლო იყო, ხოლო იტალიის მოქალაქეებს რუსეთისთვის და პუტინისთვის სამადლობელი ვიდეოს გადახდისთვის ფულს სთავაზობდნენ.

„ნეტგაზეთმა“ თავი მოუყარა რუსეთის მიერ იტალიაში გაგზავნილი დახმარების ირგვლივ მომხდარ ამბებს — იტალიური მხარის რეაქციას, რუსეთის პასუხს და სხვა აქტორების აზრებს.

რას დაწერა La Stampa-მ?

25 მარტს იტალიური გამოცემა La Stampa იუწყება, რომ რუსეთის მიერ იტალიაში გაგზავნილი დახმარების 80 პროცენტი, პრაქტიკულად, გამოუსადეგარი აღმოჩნდა.

„მაღალი დონის პოლიტიკურმა წყაროებმა გვითხრეს, რომ რუსეთის მიერ იტალიისთვის მოწოდებული დახმარების 80% ან საერთოდ არ გამოდგება, ან მცირედ არის გამოსადეგი. მოკლედ რომ ითქვას, ეს საბაბია.

განსხვავებით, მაგალითად, ჩინეთის მიერ გამოგზავნილი პროდუქციისგან (ძირითადად — ფილტვების ვენტილატორები და პირბადეები), რუსული დახმარება ძირითადად შედგება ანტიბაქტერიული სადეზინფექციო საშუალებებისგან, სტერილიზაციის საველე ლაბორატორისგან, ქიმიურ-ბაქტერიული პროფილაქტიკის და მსგავსი საშუალებებისგან, რისი მიზეზიც ისაა, რომ იტალიაში ჩასული რუსი სპეციალისტები მანამდე მონაწილეობდნენ ჯილეხის, ებოლას და ა.შ. ელიმინაციების პროცესებში“, — წერს La Stampa.

„ამ წყაროების თანახმად, [იტალიის პრემიერ კონტესა და პუტინს შორის საუბრის] რეალური მიზეზი იყო გეოპოლიტიკური და დიპლომატიური: პუტინმა კორონავირუსში დაინახა შესაძლებლობა, ფიზიკურად იყოს იტალიურ თეატრში, იტალიის პრემიერმა კი არ თქვა უარი [დახმარებაზე], რადგან მოსკოვთან კარგი ურთიერთობა ჰქონოდა“.

„რას ნიშნავს ფიზიკურად ყოფნა, სწრაფად აიხსნება: მოსკოვიდან გამოგზავნილი ასობით ექსპერტი სამხედრო ექიმები არიან, ხოლო მთელი ოპერაცია ჩაატარა რუსეთის თავდაცვის და არა ჯანდაცვის სამინისტრომ. მათ [ექსპერტებს] აქვთ გენერლების, პოლკოვნიკების, მაიორების და ვიცე-პოლკოვნიკების წოდებები. წარსულში სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში იყვნენ ჩართულნი გვინეიდან აფრიკამდე, ამ ოპერაციებში კი რუსეთის საგარეო დაზვერვა ბაქტერიოლოგიურ ომებს აწარმოებდა“.

გამოცემის ცნობით, რუსული დახმარების ფასსა და სიაზე მიმართეს პრემიერის აპარატს, სადაც უთხრეს, რომ გაწეული დახმარებით გათვალისწინებული აღჭურვილობის სიას მომდევნო დღეს გამოაქვეყნებდნენ და საგანგებო სიტუაციის კომისართან, დომენიკო არკურისთან გადაამისამართეს:

„არკურის გუნდმა გვითხრა, რომ რუსეთის მიერ გამოგზავნილი აღჭურვილობის სია ჯერ არ გასაჯაროვდება, თუმცა ის უფასო იყო და წარმოადგენს „პუტინის გულუხვ საჩუქარს იტალიისთვის“. გულუხვობა კი, სტატიის მიხედვით, ძვირი ჯდება: რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები თავისუფლად გადაადგილდებიან იტალიის ტერიტორიაზე, რამდენიმე ნაბიჯის დაშორებით NATO-ს ბაზებისგან“.

რუსული მხარის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა — ვლადიმერ პუტინის პრეს-სპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა და იტალიაში რუსეთის ელჩმა სერგეი რაზოვმა განაცხადეს, რომ რუსეთი იტალიას უანგაროდ ეხმარება და არანირი „კონტრიმედები“ არ აქვთ.

მოსკოვის კრიტიკა და იტალიური პასუხი

გაზეთის მიერ გამოქვეყნებულ მასალასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა რუსეთის სხვადასხვა ოფიციალურმა პირმა, ეს განცხადებები კი აქტიურად ვრცელდებოდა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ რუსულ მედიასაშუალებებში:

2 აპრილს La Stampa-ს საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოდიან რუსეთის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები. მოსკოვის მიერ დაფინანსებულ მედიასაშუალება „სპუტნიკს“ (რომელიც საქართველოშიც მოქმედებს) მოჰყავს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის, იგორ კონაშენკოვის 2 აპრილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც მასალას „მდარე ხარისხის რუსოფობიურ ფეიკს” უწოდებს:

„რაც შეეხება La Stampa-ში რუსოფობიური მედიაკამპანიის რეალურ დამკვეთებთან (რომლებიც ჩვენთვის ცნობილნი არიან) დამოკიდებულებას, რეკომენდაციას ვაძლევთ, ძველი სიბრძნე გაითვალისწინონ: Qui fodit foveam, incidet in eam (ვინც სხვას ორმოს უთხრის, მასში თავად ჩავარდება). უფრო გასაგები რომ იყოს: Bad penny always comes back“, — აღნიშნა მან.

რუსეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის ამ კომენტარს იტალიის ჟურნალისტურ და პოლიტიკურ წრეებში არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა, მათ შორის მინისტრების დონეზე.

3 აპრილს ერთობლივ განცხადებას აკეთებენ იტალიის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები და რუსი ჩინოვნიკის კრიტიკას „შეუსაბამოს“ უწოდებენ.

გარდა ამისა, Reuters-ის ცნობით, იგორ კონაშენკოვის (რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრეს-სპიკერი) კომენტარი „ტვიტერში“ დაგმო ბევრმა იტალიელმა და სხვა ქვეყანაში მომუშავე ჟურნალისტმა — ისინი მიიჩნევენ, რომ კონაშენკოვის კომენტარი- „ვინც სხვას ორმოს უთხრის, მასში თავად ჩავარდება“- სტატიის ავტორის, ჯაკოპო იაკობონის სიცოცხლის მიმართ ფარული მუქარა და პრესის თავისუფლებაზე მიტანილი შეტევაა.

„ძალიან უცნარი რაღაცები ხდება იტალიაში. La Stampa წერს, რომ რუსი ჯარისკაცები ახლა ბერგამოში არიან და კრემლის კრიტიკის ობიექტი გახდა გაზეთი. სოლადარობა დიდებულ ჯაკოპო იაკობონის [სტატიის ავტორს]“, — კეროლ ქედუალადრი, The Guardian-ისა და Observer-ის ავტორი.

Very strange things going on in Italy. @LaStampa reporting on how Russian soldiers are now stationed in Bergamo & getting pushback from Kremlin. Solidarity to the great @jacopo_iacoboni https://t.co/sVAW7AbkqT

— Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) April 3, 2020