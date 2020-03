ჩრდ. მაკედონია ოფიციალურად გახდა ნატოს 30-ე წევრი

ჩრდილოეთ მაკედონია ოფიციალურად გახდა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატოს) 30-ე წევრი.

ალიანსში ჩრდ. მაკედონიის მიღებას — ქვეყნის ნატოში გაწევრების პროტოკოლს — 2019 წლის თებერვალში მოეწერა ხელი ნატო-ს შტაბბინაში. დოკუმენტს ხელი ნატოს წევრი 29 სახელმწიფოს სპეციალურმა წარმომადგენლებმა მოაწერეს.

ამის შემდეგ წევრმა სახელმწიფოებმა დაიწყეს პროტოკოლის რატიფიცირება. ბოლო ქვეყანა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა დოკუმენტი რატიფიცირებული, ესპანეთი იყო, რომელმაც ეს ნაბიჯი 17 მარტს გადადგა.

ამის შემდეგ ჩრდ. მაკედონიის პრეზიდენტმა, სტევო პენდაროვსკიმ ნატოში შესვლის შესახებ საბოლოო დოკუმენტს 20 მარტს მოაწერა ხელი.

27 მარტს ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა: „კეთილი იყოს შენი მობრძანება ნატოში, ჩრდილოეთ მაკედონია! გრძელი გზა გამოიარეთ, მაგრამ თქვენმა ღვაწლმა შედეგი გამოიღო. ფორმალური შესვლის პროცესი ახლა დასრულებულია და მოხარულნი ვართ, რომ ჩვენი 30-ე წევრი ჩვენთანაა“.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO

