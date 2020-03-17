Tbilisi Open Air 2020-ის ლაინაფი ცნობილია. ფესტივალი წელს ისეთ არტისტებს უმასპინძლებს, როგორიცაა, KITE, POLO & PAN და SHE WANTS REVENGE.
სრული ლაინაფი კი არ ასე გამოიყურება:
26 ივნისი
LP || BEDFORD FALLS || THE BEARFOX || THE BAMBIR || NEWCOMER 2020
KONSTANTIN || CHLOÉ || SEVDA || BERO
ACE VENTURA || ANCIENT OM || ACIDWAVE || OBRI & ZEN || MARCUSS || ADDITIVV || MANOAH
APRILEE & BACHO SVANIDZE || SABINA CHANTOURIA || ZUKA
AFTERNOON VERSION || MOVEMENT THEATRE BAN || ZURA RAMISHVILI TRIO
27 ივნისი
APPARAT (live) || SHE WANTS REVENGE || KITE || KILLAGES || წერილი
ROBAG WRUHME || JENNIFER CARDINI || MAP.ACHE || TOMMA
FUNGUS FUNK || GASPARD || OOGWAY || KATANA || ZHANNA || ELLARGE
OUTSIDER || LUA || TORNIKE GAGOSVHILI || SALOMERTSIA
YOUNG GEORGIAN LOLITAZ || NASH ALBERT || EREKLE GETSADZE AKA SYNTHSAIBOT || GUJA MARDINI QUARTET
28 ივნისი
POLO & PAN || მწვანე ოთახი || EKO & VINDA FOLIO || MOLCHAT DOMA || THE BLACK MARROWS
PETRE INSPIRESCU || BARAC || GIO SHENGELIA || VAKO T
SASHI || PACK || STULTITIA || KASSRA || DIMITREE || INFEST || LYCANDROP
LADY HEROINE || SEXY BYCICLE || GROUNDED PEOPLE || NEWCOMER 2020
LOUDSPEAKERS || PAPUNA SHARIKADZE / KHONDZI & FRIENDS || LUKA DGEBUADZE QUARTET
Tbilisi Open Air 2020 26, 27, 28 ივნისს ლისზე გაიმართება და პირველ ეტაპზე, 17 მარტიდან 7 აპრილის ჩათვლით, გაიყიდება მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის 3-დღიანი აბონემენტი. აბონიმენტის ფასი 125 ლარია.
ფესტივალის ორგანიზატორები იმედს იტოვებენ, რომ ივნისამდე COVID-19 ის გავრცელება დასრულდება. აუცილებლობის შემთხვევაში კი მზად არიან, ფესტივალის თარიღები შეცვალონ და მიიღონ საჭირო ზომები.