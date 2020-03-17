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- 17.03.2020

Tbilisi Open Air 2020-ის ლაინაფი ცნობილია

Tbilisi Open Air 2020-ის ლაინაფი ცნობილია. ფესტივალი წელს ისეთ არტისტებს უმასპინძლებს, როგორიცაა, KITE, POLO & PAN და SHE WANTS REVENGE.

სრული ლაინაფი კი არ ასე გამოიყურება:

26 ივნისი

MAIN STAGE

LP || BEDFORD FALLS || THE BEARFOX || THE BAMBIR || NEWCOMER 2020

EYESTAGE

KONSTANTIN || CHLOÉ || SEVDA || BERO

GARDEN STAGE

ACE VENTURA || ANCIENT OM || ACIDWAVE || OBRI & ZEN || MARCUSS || ADDITIVV || MANOAH

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / DAY

APRILEE & BACHO SVANIDZE || SABINA CHANTOURIA || ZUKA

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / NIGHT

AFTERNOON VERSION || MOVEMENT THEATRE BAN || ZURA RAMISHVILI TRIO

27 ივნისი

MAIN STAGE

APPARAT (live) || SHE WANTS REVENGE || KITE || KILLAGES || წერილი

EYESTAGE

ROBAG WRUHME || JENNIFER CARDINI || MAP.ACHE || TOMMA

 GARDEN STAGE

FUNGUS FUNK || GASPARD || OOGWAY || KATANA || ZHANNA || ELLARGE

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / DAY

OUTSIDER || LUA || TORNIKE GAGOSVHILI || SALOMERTSIA

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / NIGHT

YOUNG GEORGIAN LOLITAZ || NASH ALBERT || EREKLE GETSADZE AKA SYNTHSAIBOT || GUJA MARDINI QUARTET

28 ივნისი

MAIN STAGE

POLO & PAN || მწვანე ოთახი || EKO & VINDA FOLIO || MOLCHAT DOMA || THE BLACK MARROWS

EYESTAGE

PETRE INSPIRESCU || BARAC || GIO SHENGELIA || VAKO T

GARDEN STAGE

SASHI || PACK || STULTITIA || KASSRA || DIMITREE || INFEST || LYCANDROP

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / DAY

LADY HEROINE || SEXY BYCICLE || GROUNDED PEOPLE || NEWCOMER 2020

LENØ STAGE POWERED BY SINGER / NIGHT

LOUDSPEAKERS || PAPUNA SHARIKADZE / KHONDZI & FRIENDS || LUKA DGEBUADZE QUARTET

Tbilisi Open Air 2020 26, 27, 28 ივნისს ლისზე გაიმართება და პირველ ეტაპზე, 17 მარტიდან 7 აპრილის ჩათვლით, გაიყიდება მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის 3-დღიანი აბონემენტი. აბონიმენტის ფასი 125 ლარია.

ფესტივალის ორგანიზატორები იმედს იტოვებენ, რომ ივნისამდე COVID-19 ის გავრცელება დასრულდება. აუცილებლობის შემთხვევაში კი მზად არიან, ფესტივალის თარიღები შეცვალონ და მიიღონ საჭირო ზომები.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
მარიამ ბოგვერაძე არის "ნეტგაზეთის" რეპორტიორი 2016 წლიდან.

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