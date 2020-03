შეშფოთებული ვარ – ეუთოს სპეც.წარმომადგენელი აჭარის მაუწყებლის მოვლენებზე

მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი, ჰარლემ დეზირი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია აჭარის მაუწყებელში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებით.

„შეშფოთებული ვარ საქართველოში, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიისა და რადიოს ძირითადი პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენლის თანამდებობიდან გადაყენებისა და გადადგომის გამო“, — წერს ჰარლემ დეზირი ტვიტერზე.

ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ასევე წერს, რომ შეშფოთებულია „სარედაქციო პოლიტიკაში მენეჯმენტის ჩარევის შესახებ ცნობებით“.

„დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მაუწყებელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ როლს ასრულებს და უმთავრესია მედიის თავისუფლებისთვის“, – წერს იგი.

Worried about recent dismissals & resignations of some Public Broadcaster Adjara TV & Radio key staff in #Georgia, and about reported management’s interference in its editorial policy. Independent service public broadcaster plays a vital societal role & is key to media freedom.

