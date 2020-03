ნიდერლანდების პრემიერმა ხალხს ხელის ჩამორთმევისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა და მეცნიერს ხელი ჩამოართვა [ვიდეო]

ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა, მარკ რუტემ კორონავირუსთან დაკავშირებულ პრესკონფერენციაზე მოქალაქეებს მოუწოდა, ხელის ჩამორთმევისაგან თავი შეეკავებინათ და მისალმებისთვის რაიმე სხვა – მაგალითად, იდაყვების მიდება გამოეყენებინათ, შემდეგ კი გვერდით მდგომ პირს, რომელიც ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენელია, ხელი ჩამოართვა. ინფორმაციას ამის შესახებ NL Times ავრცელებს.

In a televised press conference on how to prevent the spread of #coronavirus in The Netherlands, Dutch PM Rutte urged the nation to stop shaking hands.

At the end of the meeting he then thanked a scientist and shook his hand. 😂😂😂pic.twitter.com/jK0MEawz0B

— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) March 9, 2020