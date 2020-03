მოლდოველი ოლიგარქი პლაჰოტნიუკი სანქციების მიუხედავად აშშ-ში იმყოფება – RFE/RL

რადიო თავისუფლების ცენტრალური ბიურო ამერიკისა და მოლდოვის მთავრობებში წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მოლდოველი ოლიგარქი ვლადიმირ პლაჰოტნიუკი, რომლისთვისაც აშშ-ს სანქციები აქვს დაკისრებული, სანქციების მიუხედავად, შეერთებულ შტატებში იმყოფება.

პლაჰოტნიუკი, რომელსაც მოლდოვის არაფორმალურ მმართველდ ასახელებდნენ, 2020 წლის 13 იანვარს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შავ სიაში შეიყვანა. სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ტვიტერზე დაწერა, რომ პლაჰოტნიუკის მნიშვნელოვანი კორუფციული საქმიანობის გამო ჩრდილი ადგებოდა კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიული ინსტიტუტებს მოლდოვაში. პომპეო წერდა, რომ „შეერთებული შტატები მოლდოვის გვერდით დგას კორუფციასთან ბრძოლაში“.

Vladimir Plahotniuc’s corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020