“ოცნებას” დემოკრატიის გაუარესების გამო კიდევ ერთი კონგრესმენი აკრიტიკებს

საქართველოს პრემიერს, გიორგი გახარიას, კიდევ ერთი კონგრესმენი უგზავნის კრიტიკულ წერილს. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის წევრი რენდი ვებერი ტვიტერზე გამოქვეყნებულ წერილში ამბობს, რომ თანამედროვე ისტორიის განმავლობაში საქართველო პირველად განიხილება უარყოფით კონტექსტში.

როგორც ვებერი წერილში აღნიშნავს, ის უერთდება იმ კონგრესმენთა რიცხვს, ვინც შეშფოთებულია საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებებისგან უკან დახევისა და ეკონომიკური წინსვლის შემცირების გამო.

კონგრესმენი განმარტავს, რომ წერილის დაწერა აშშ-სა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტიორობისა და აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების გამო გადაწყვიტა.

I am alarmed by reports of delayed reforms and a declining climate for U.S. investment in #Georgia, especially for energy companies from the #USA. I wrote this letter to Georgia’s Prime Minister @GakhariaGiorgi to express my serious concern. pic.twitter.com/Ow87sliPiK

