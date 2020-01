თავისუფლების მოყვარე ხალხი მთავრობისგან დაპირებულ რეფორმებს ითხოვს – კონგრესმენი

კოგრესმენი ვილ ჰარდი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს twitter-ზე ეხმაურება და წერს, რომ თავისუფლების მოყვარე ხალხი მთავრობისგან დაპირებული დემოკრატიულ რეფორმებს მოითხოვს.

მას ბმული აქვს გაზიარებული, სადაც ოთხი კონგრესმენის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილზეა საუბარი. წერილში გამოთქმულია შეშფოთება, რომელიც გამოწვეულია მიზანმიმართული პოლიტიკური დევნითა და ეკონომიკური ვარდნის ტენდენციით, რაც პრობლემას უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებსა და დასავლეთთან ინტეგრაციას.

“დიდი პროტესტი იყო ჰონგ-კონგში, ირანში, პროტესტი ასევე იყო საქართველოში. ესენი არიან თავისუფლების მოყვარე ხალხი, რომლებიც რუსეთის ჩაგვრის წინააღმდეგ იბრძვიან და საკუთარი მთავრობისგან დაპირებული დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებას ითხოვს. მიხარია, რომ მათ კონგრესი ორპარტიულად უჭერს მხარს,”-წერს ის.

We’ve heard of protests in Hong Kong and Iran, but there have been protests in Georgia. These are freedom-loving people fighting Russian oppression and demanding that their gov’t implement promised democratic reforms. I’m glad Congress is supporting them in a bipartisan way. https://t.co/DLQ4anmiqY

