კონსპირაციები და დეზინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ

კორონავირუსის ირგვლივ, რომელმაც ჩინეთში 200-მდე ადამიანი იმსხვერპლა, სხვადასხვა კონსპირაციული თეორია თუ ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება.

ფიქსირდება შემთხვევები, როცა თაღლითები კორონავირუსისგან დაცვის სურვილს სათავისოდ იყენებენ.

უკრაინელებს ერთ-ერთ საიტზე სთავაზობდნენ კორონავირუსის არარსებული „ვაქცინის“ 2500 გრივნად შეძენას, რაც 100 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტია.

„ვაქცინის“ აღწერაში თაღლითებმა მიუთითეს, რომ ის „ისრაელში, საუკეთესო სპეციალისტებმა“ შეიმუშავეს.

ასევე, უკრაინელებს თაღლითები სთავაზობენ, შეიძინონ პირბადეები, რომლებიც კორონავირუსისგან დაცვის ფუნქციით არიან აღჭურვილი. მათი ფასი უფრო დაბალია – 15-დან 350 გრივნამდე მერყეობს.

როგორც გამოცემა „პრავდა“ იტყობინება, საიტზე „ვაქცინის“ შეძენის განცხადება უკვე აღარაა. ამგვარი განცხადებების განთავსება უკრაინაში სისხლის სამართლის კოდექსით – თაღლითობის ბრალდებით ისჯება.

კონსპირაციული თეორიები კორონავირუსის შესახებ ვრცელდება ქართულ ინტერნეტ-სივრცეში – მაგალითად, გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს კორონავირუსს ბანანებში სპეციალურად „უშვებდნენ“ და შემდეგ სსხვადასხვა ქვეყანაში ავრცელებდნენ.

„ინფიცირებული“ ბანანების შესახებ ინფორმაცია რუსულ ინტერნეტ-სივრცეშიც ვრცელდება. ვირუსულ შეტყობინებაში ნათქვამი იყო, რომ „ცენტრალურმა ტელეარხმა“ მოქალაქეებს მოუწოდა, ბანანების ჭამაზე უარი ეთქვათ. განსაკუთრებული ყურადღება „სამხრეთიდან ჩამოტანილ ბანანებზე“ გაამახვილეს.

როგორც „გარდიანი“ წერს, Facebook-ზე არსებული ერთ-ერთი ყალბი გვერდი ავრცელებს ინფორმაციას, თითქოს ზოგი პროდუქტი – უფანგის ბრინჯი, წინასწარმეტყველების ორცხობილები, რედ ბული და სხვა – კორონავირუსის მატარებელია.

გვერდის პოსტი იმდენად გავრცელდა, რომ ახალი სამხრეთ უელსის შტატის შესაბამისმა უწყებამ განაცხადა, აღნიშნული ინფორმაცია ყალბი იყო.

