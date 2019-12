გადაადგილების თავისუფლება გარანტირებული უნდა იყოს – ეუთოს გენ.მდივანი გაფრინდაშვილზე

ეუთოს გენერალური მდივანი თომას გრემინგერი ეხმაურება ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას და აცხადებს:

„მივესალმები ექიმი გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. თავიდან აცილებული უნდა იყოს მომავალში დაკავებები და გადაადგილების თავისუფლება ყოველთვის ყველა ადამიანისთვის გარანტირებული უნდა იყოს“, – დაწერა მან ტვიტერზე.

Welcome the release of Dr. Gaprindashvili. Further detentions should be avoided and freedom of movement guaranteed for all people, at all times.

— Thomas Greminger (@gremingerosce) December 28, 2019