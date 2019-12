ტრამპი 16 წლის ტუნბერგზე დამცინავ განცხადებას აქვეყნებს

აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერზე 16 წლის აქტივისტზე, გრეტა ტუნბერგზე დამცინავ ტვიტს აქვეყნებს. 73 წლის ტრამპი წერს, რომ ტუნბერგს სიბრაზესთან პრობლემები აქვს და აჯობებდა, თუ ის მეგობრებთან ერთად რაიმე ფილმს ნახავდა.

„როგორი სასაცილოა. გრეტამ უნდა იმუშაოს სიბრაზის მართვის პრობლემაზე, შემდეგ წავიდეს და ერთი კარგი ძველმოდური ფილმი ნახოს მეგობრებთან ერთად! მოეშვი!,“ – წერს ტრამპი გრეტა ტუნბერგზე იმის შემდეგ, რაც ის TIME-ის წლის ადამიანად დაასახელეს.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019