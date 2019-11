ფეისბუკისა და ინსტაგრამის მომხარებლები ტვიტერზე აქვეყნებენ პოსტებს, რომლის მიხედვითაცნ ორივე სოციალური ქსელი დღეს, 28 ნოემბერს, შეფერხებით მუშაობს.

ფეისბუქსა და ინსტაგრამს პრობლემის შესახებ ოფიციალური განცხადება ამ დრომდე არ გაუკეთებია.

BREAKING: On Thanksgiving day, Facebook is down at these places. #facebookdown pic.twitter.com/Xy3mPm9U18

— Irfan ˗ˏˋ 🚀 ˎˊ˗ (@simplyirfan) November 28, 2019