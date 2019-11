Into the Spider-Verse-ის სიქველი 2022 წლის აპრილში გამოვა

სონის ანიმაციის, Spider-Man: Into the Spider-Verse სიქველი 2022 წლის 8 აპრილს გამოვა. მაილს მორალესის კინოეკრანებზე დაბრუნება სონიმ კინომოყვარულებს მცირე ვიდეორგოლით ამცნო, სადაც ადამიანი ობობას სიმბოლო და პრემიერის თარიღია გამოსახული.

როგორც, The Verge წერს, Into the Spider-Verse ბოლო წლებში სონის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი იყო და შესაბამისად, კომპანიის მომავლისთვის მაილს მორალესის ადამიანი ობობა უმნიშვნელოვანესია. ამასთან, გასულ წელს ფილმმა საუკეთესო ანიმაციისთვის ოსკარის მოპოვებაც შეძლო.