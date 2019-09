მივესალმებით ზალკალიანი-ლავროვის შეხვერას – აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი

აშშ-ს სახელმიწფო დეპარტამენტი საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას მიესალმება. ამის შესახებ ტვიტერზე დეპარტამენტის პრესსპიკერი მორგან ორტაგუსი წერს.

“აშშ მიესალმება საქართველოსა და რუსეთს წარმომადგენლებს შორის გამართულ შეხვედრას, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით შედგა. აშშ მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს უკანონო ოკუპაცია,”-წერს ორტაგუსი.

The United States welcomes the #Georgia and #Russia meeting facilitated by #Switzerland. We support Georgia’s sovereignty & territorial integrity and urge Russia to end its illegal occupation and decrease tensions along the Administrative Boundary Line.

