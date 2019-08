ათენში ხანძრის შედეგად სახლები დაზიანდა

ათენში მომხდარი ხანძრის შედეგად ცეცხლმა საცხვრებელი სახლები დააზიანა, თუმცა მას ადამიანური მსხვერპლი არ მოჰყოლია.

როგორც Washington Post წერს, ცეცხლი წუხელ ღამით, ათენის აღმოსავლეთ ნაწილში მთას მოედო. გამოცემის თანახმად, ადგილზე 14 მეხანძრე და 46 სახანძრო მანქან იყო მობილიზებული, დილისკენ კი ცეცხლთან ბრძოლაში 8 ვერტმფრენი ჩაერთო.

ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი.ცეცხლი დასახლებულ პუნქტში გაჩნდა და მართალია, მოსახლეობის უმეტესობამ ევაკუაცია მოასწრო, ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ აკონკრეტებს, თუ რამდენმა ადამიანმა დატოვა თავისი სახლი.

5:30 AM and I can’t sleep. This is the view from my balcony. 20min away from my place. #fire #athens #πυρκαγιά #υμηττο pic.twitter.com/Rqz0IVYeft

— Athina Lau (@Vanillaburp) August 12, 2019