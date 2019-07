პრეზიდენტი კოსმოსში გაგზავნილი “ჩაკრულოს” შემსრულებელს შეხვდა

სალომე ზურაბიშვილი კახეთში ვიზიტის ფარგლებში კოსმოსში გაგზავნილი “ჩაკრულოს” ერთ-ერთ შემსრულებელს შეხვდა.

როსტომ საღინაშვილის მიერ 41 წლის წინ შესრულებული “ჩაკრულო” ოქროს ფირფიტაზეა დატანილი, რომელიც “ვოიჯერით” კოსმოსში გაიგზავნა.

“კახეთში ყოფნისას როსტომ საღინაშვილის სახლს ვესტუმრე. 41 წლის წინ მისი ხმა კოსმოსში გაგზავნა, ამ ჩანაწერის წყალობით პოლიფონიური სიმღერა “ჩაკრულო” Voyager Golden Records-ის პროექტის ნაწილი გახდა”, – წერს პრეზიდენტი.

While in #Kakheti, I passed by the house of Rostom Saginashvili. 41 years ago, his voice was sent to #space 🌌, thanks to his recording of the polyphonic song Chakrulo as part of the #VoyagerGoldenRecords project. pic.twitter.com/M1XQ3Lwi1N

