ბახტაძე: რაც R2-ზე ვიხილეთ პროვოკაციის ამაზრზენი აქტი და დესტაბილიზაციის მცდელობაა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე საკუთარ ტვიტერის გვერდზე რუსთავი 2-ის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას მიერ, პირდაპირ ეთერში ვლადიმერ პუტინის რუსულ ენაზე გინებას გამოეხმაურა.

პრემიერის თქმით, ეს არაფერია თუ არა პროვოკაციის აქტი და ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობა:

“რაც რუსთავი 2-ზე დღეს ვიხილე ვიხილეთ არაფერია თუ არა პროვოკაციის ამაზზრზენი აქტი და ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობა. ის, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია” – წერს მამუკა ბახტაძე.

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!

— Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) July 7, 2019