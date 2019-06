UK-ის ელჩი #SpendSummerInGeorgia კამპანიას შეუერთდა

საქართველოში ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ელჩი ჯასტინ მაკენზი სმიტი პუტინის ტურისტული ემბარგოს გამო დაწყებულ # SpendSummerInGeorgia კამპანიას შეუერთდა.

ბრიტანეთის ელჩი ტვიტერზე საქართველოს ფოტოებს აქვეყნებს და მეგობრებს მოუწოდებს, ამ ქვეყანას ესტუმრონ და ზაფხული აქ გაატარონ.

These are a few of my favourite things. #VisitGeorgia #WorldWelcomeToGeorgia #SpendSummerInGeorgia 🇬🇪 pic.twitter.com/vTPt0umYyN

— Justin McKenzieSmith (@JustinMcKenzieS) June 25, 2019