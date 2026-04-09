საზოგადოება

პოლიციის შენობა დატოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, ბაღდოშვილმა და მიქაიამ

10 აპრილი, 2026
პოლიციის შენობა დატოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, ბაღდოშვილმა და მიქაიამ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლიციის განყოფილება დატოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, კოკო მიქაიამ და შაკო ბაღდოშვილმა.

ისინი 9 აპრილის დილას, რუსთაველზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაკითხეს მოწმის სახით.

შაკო ბაღდოშვილი ინციდენტის შემდეგ მალევე დააკავეს, ხოლო მიქაია მოგვიანებით დაიბარეს გამოკითხვაზე.

თვითმხილველების ცნობით, 2 პირი რუსთაველის გამზირზე მყოფ სამოქალაქო აქტივისტებს დაუპირისპირდა, რასაც ინციდენტი მოჰყვა. გავრცელებულ ფოტოებში ჩანს, რომ ბაღდოშვილს ცხვირიდან სისხლი მოსდის, თუმცა ბოლოს მაინც ის დააკავეს.

შაკო ბაღდოშვილის განცხადებით, პოლიციაში ჩაატარეს ამოცნობის პროცედურებიც.

საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის იმ მუხლით მიმდინარეობს, რომელიც ძალადობას გულისხმობს (126-ე მუხლი).

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    პოლიციის შენობა დატოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, ბაღდოშვილმა და მიქაიამ 10.04.2026
    ევროპის უნივერსიტეტების გაერთიანება კრიტიკულად ეხმაურება საქართველოში მიმდინარე ცვლილებებს
    რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს
    ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება
    სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებები მშვიდობიანი საზოგადოებრივი აქტივობის კრიმინალიზაციას ახდენს – მწარიაშვილი
    მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან
    2025 წელს საქართველო წმინდა კრედიტორი გახდა – ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ზეგავლენის მორიგი განახლება
    მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას