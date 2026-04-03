3 აპრილი, 2026
“რუსეთი მტკიცედ უჭერს მხარს აფხაზეთის სუვერენულ განვითარებას” – პუტინი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი აფხაზეთთან თანამშრომლობაში დადებით ცვლილებებს ხედავს და ამასთან ერთად მხარს უჭერს მისი სუვერენული განვითარების პროცესს. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინის წერილი წაიკითხა რუსეთის ელჩმა აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში სერგეი კირიენკომ საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის „აფხაზეთი – ინვესტიციები მომავალში“  ფარგლებში, რომელიც სოხუმში 3-4 აპრილს იმართება.

პუტინის წერილში ნათქვამია: “პროგრესი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ტრანსპორტის, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ვაჭრობის სფეროებში. რუსეთ-აფხაზეთის პარტნიორობა კომპლექსურ ხასიათს ატარებს და საჭიროებს აქტიურ მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, ახალი პროექტების წინსვლისთვის”.

ამასთან, პუტინის წერილის მიხედვით,  რუსეთის მიზანია აფხაზეთის ჩამოყალიბება თანამედროვე და კომფორტულ სახელმწიფოდ ცხოვრებისა და საქმიანობისთვის.

“პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი მტკიცედ უჭერს მხარს აფხაზეთის სუვერენულ განვითარებას და აქტიურად ეხმარება მისი ეკონომიკური სტაბილურობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას, რასაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად მიიჩნევს”, – წერს აფხაზური მედია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

