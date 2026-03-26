მიტროპოლიტი ისაია არ ადასტურებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა

მიტროპოლიტი ისაია (ჭანტურია) არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიოს (მუჯირი) სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა.
ნეტგაზეთმა მიტროპოლიტ ისაიას ჰკითხა, ადასტურებს თუ არა ინფორმაციას, რომ კანდიდატურა მოსაყდრე შიოს სასარგებლოდ მოხსნა და საერთოდ განიხილავს თუ არა თავის კანდიდატურას, რომ კენჭისყრაზე დადგეს.
„ამ საკითხზე მე არავისთან მისაუბრია“, – მისწერა ნეტგაზეთს მიტროპოლიტმა ისაიამ.
დამაზუსტებელ კითხვაზე კი მოგვწერა, “თუ არავისთან მისაუბრია, როგორ მოვხსნიდი?”.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მიტროპოლიტმა ისაიამ კანდიდატურა მოხსნა, რასაც ის მოსაყდრე შიოს სასარგებლოდ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერი ტელესახე, გია გაჩეჩილაძე („უცნობი“) იყო. გია გაჩეჩილაძის განცხადებით, მას ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა უთხრა, რომ მიტროპოლიტმა ისაიამ თავის კანდიდატურა მოხსნა.
„ყველამ უნდა მოხსნას კანდიდატურა შიოს სასარგებლოდ, მე თუ მკითხავთ. და ვინც დარჩება და არ მოხსნის, აი, ისინი არიან მოღალატეები. დიდი მადლობა მეუფეო, რომ თქვენ არსებობთ და ეს მაგალითი მიეცით ყველას, რა უნდა გააკეთოს სინოდის წევრებმა. ჩუმად გააკეთეთ, მაგრამ ძალიან მაგარი რამე გააკეთეთ“, – განაცხადა გია გაჩეჩილაძემ.
აღსანიშნავია, რომ ჯერ, ამ ეტაპზე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქობის არც ერთი კანდიდატი ოფიციალურად არ არსებობს.
პროცედურის მიხედვით, კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ მოსაყდრემ უნდა მოიწვიოს სინოდის სხდომა, სადაც პატრიარქობის სამი კანდიდატი უნდა შეარჩიონ, რომელიც შემდეგ გაფართოებულ კრებას წარედგინება. სინოდის ყველა წევრს აქვს უფლება დაასახელოს ერთი კანდიდატი, მათ შორის თავისი თავიც. ანუ სწორედ ამ სხდომის შემდეგ გვეცოდინება ვინ არიან პატრიარქობის კანდიდატები.
ამის შემდეგ ტარდება გაფართოებული კრება, სადაც სინოდის 39 წევრი სწორედ ამ სამი კანდიდატიდან აირჩევს პატრიარქს. პატრიარქად არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელიც სინოდის წევრების ხმების ნახევარზე მეტს მიიღებს.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს-პატრიარქი შეიძლება გახდეს მღვდელმთავარი, რომელიც არის ეროვნებით ქართველი; აქვს საღვთისმეტყველო განათლება, არის ბერი და ასაკით არის არანაკლებ ორმოცი წლისა და არაუმეტეს სამოცდაათი წლისა.
მანამდე, სანამ კათალიკოს-პატრიარქ ილია მეორეს დაკრძალავდნენ, ტელეკომპანია “ფორმულამ“ მიტროპოლიტ ისაიას ჰკითხა, როგორი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი, რაზეც მან უპასუხა:
„არ ვიცი, ალბათ, ისეთი, როგორიც იქნება… მოსაყდრე არის მეუფე შიო და ალბათ, სხვა კანდიდატიც იქნება. არჩევნები იმას ნიშნავს, რომ სხვაც უნდა იყოს და გამოარჩევს სინოდი“, – განაცხადა მიტროპოლიტმა ისაიამ.
„ფორმულას“ კითხვაზე, დაუჭერს თუ არა თავად მხარს მოსაყდრე შიოს, მიტროპოლიტმა ისაიამ არ უპასუხა.
„სინოდზეც კი, როცა ხმებს მივცემთ, იქაც შეიძლება ფარული იყოს და მე ამიტომ ვერ გაგიმჟღავნებთ ამას“, – განაცხადა მიტროპოლიტმა ისაიამ.
„ფორმულას“ კითხვაზე თუ მის სახელს დაასახელებენ, თანახმა იქნება თუ არა მიტროპოლიტი ისაია არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს, მღვდელმთავარი პასუხობს, რომ „არ ჰგონია“.
„არ მგონია [მონაწილეობა მივიღო]. მე მგონი კი, [გამოვრიცხავ]“, – განაცხადა მიტროპოლიტმა ისაიამ.