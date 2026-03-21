რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება ტრანსპორტის მოძრაობა პატრიარქის დაკრძალვის დღეს – მერიის განცხადება

კვირას, 22 მარტს, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის დაკრძალვის დღეს, თბილისში გადაადგილებაზე შეზღუდვები იმოქმედებს.
დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, შეზღუდვები შეეხება როგორც კერძო ავტომობილებს, ასევე, მუნიციპალურ ტრანსპორტს.
კონკრეტულად, 22 მარტს, 02:00 საათიდან დაკრძალვის ცერემონიის დასრულებამდე ტრანსპორტის გადაადგილება სრულად შეიზღუდება შემდეგი მიმართულებებით:
- მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გალაკტიონის ხიდიდან ორთაჭალის მიმართულებით აბანოებამდე;
- თავისუფლების მოედანზე, რუსთაველის გამზირსა და ყველა დამაკავშირებელ ქუჩაზე პირველი რესპუბლიკის მოედნის ჩათვლით;
- მოძრაობა იზღუდება ასათიანის, შალვა დადიანის, კოტე აფხაზის, პუშკინის, ვერცხლისა და ბარათაშვილის ქუჩებზე. სოლოლაკიდან მოძრაობა ნებადართული იქნება მხოლოდ ამაღლების ქუჩიდან ჭონქაძის ქუჩის მიმართულებით, საიდანაც ტრანსპორტს შეეძლება გადაადგილება ბარნოვის ქუჩით მრგვალი ბაღის მიმართულებით და ასევე, მელიქიშვილის გამზირის მიმართულებით;
- მოძრაობა სრულად იზღუდება თაბუკაშვილის, ჭანტურიას, ვირსალაძის, ათონელის ქუჩებზე, მშრალ ხიდზე, ზაარბრიუკენის მოედანზე, ხეთაგუროვის მოედანზე. ასევე, ბარათაშვილის ხიდზე, ბარათაშვილის აღმართზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე ლეხ კაჩინსკის ქუჩის კვეთამდე. ასევე, მოძრაობა იზღუდება ავლიპ ზურაბაშვილის, თელავისა და წურწუმიას ქუჩებზე;
- მოძრაობა შეზღუდული იქნება ევროპის მოედანზე, გორგასლის მოედანზე, გორგასლის ქუჩაზე, აბანოების მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მოძრაობა შეიზღუდება გალაკტიონის ხიდიდან ბოჭორმის ქუჩისა და ლევილის სანაპიროს კვეთამდე (“სოკარის” სათავო ოფისამდე).
ავტომობილების გადაადგილების ალტერნატიული მარშრუტები:
- “ლაგუნა-ვერედან” გადაადგილება შესაძლებელი იქნება გალაკტიონის ხიდზე და ასევე, მიხეილ ჯავახიშვილის აღმართის გავლით კოსტავას ქუჩაზე ფილარმონიის მიმართულებით;
- ინგოროყვას ქუჩიდან ავტომობილების გადაადგილება ნებადართული იქნება გრიბოედოვის ქუჩის გავლით ფილარმონიის მიმართულებით;
- კახეთის გზატკეცილიდან ავტომობილების მოძრაობა შესაძლებელი იქნება ლეხ კაჩინსკის ქუჩაზე ბოჭორმის ქუჩის კვეთამდე მეტროსადგური “ისნის” მიმართულებით;
- ორთაჭალიდან, გულიას მოედნიდან მოძრაობა შეიზღუდება გალაკტიონის ხიდამდე. ჟანი კალანდაძისა და ორთაჭალის ქუჩებიდან კი ავტომობილები იმოძრავებენ გორგასლის ქუჩაზე მხოლოდ პროკურატურის მიმართულებით.
გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 22 მარტის 02:00 საათიდან დაკრძალვის ცერემონიის დასრულებამდე მესხიშვილის ქუჩაზე მოძრაობა შეიზღუდება ქვეითად მოსიარულეებისთვისაც.
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია მეორეს სამების საკათედრო ტაძრიდან სიონის საკათედრო ტაძრამდე ხვალ, დაახლოებით 15:00 საათისთვის გადაასვენებენ.
ამავე თემაზე: