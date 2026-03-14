ევროპელი მინისტრები ორშაბათს საქართველოს საკითხს განიხილავენ

საზოგადოება

14 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ორშაბათს, 16 მარტს, ბრიუსელში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოზე, რომელსაც კაია კალასი უხელმძღვანელებს, საქართველოს საკითხზეც იმსჯელებენ.

საქართველოს საკითხი სხდომის დღის წესრიგში უკვე შეტანილია. წინასწარი დღის წესრიგის თანახმად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების სხდომაზე განხილვის ინიციატორები საფრანგეთი და გერმანია არიან.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო (FAC) შედგება ევროკავშირის წევრი 27-ვე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან. საბჭოს უცვლელი თავმჯდომარეა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში — ამჟამად კაია კალასი (ესტონეთი).

ორშაბათის სხდომაზე მინისტრები იმსჯელებენ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რუსეთის ომზე უკრაინაში და ა.შ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

